Определено место для номинально домашнего поединка горняков
Донецкий Шахтер определился с местом проведения номинально домашнего матча 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха. Сообщает пресс-служба Шахтера.
Встреча состоится в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана.
График противостояния:
Первый матч: 12 марта, начало в 19:45 (на выезде).
Ответный матч: 19 марта, начало в 22:00 (Краков).
Победитель этой пары в четвертьфинале турнира сыграет с лучшим в противостоянии между нидерландским АЗ и чешской Спартой.
