Бывший защитник английского Челси и итальянского Наполи Калиду Кулибали, который ныне выступает в чемпионате Саудовской Аравии, положительно оценил свое решение продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Я правильно поступил, выбрав Саудовскую Аравию. Во-первых, у меня появилось больше свободного времени, а во-вторых, есть возможность зарабатывать так, чтобы помогать родному Сенегалу, – передает слова Кулибали calcionapoli1926.it.

Напомним, Калиду Кулибали защищал цвета Наполи с 2014 по 2022, затем один сезон играл в Челси и летом 2023 переехал в Саудовскую Аравию. В настоящее время сенегальский защитник выступает за Аль-Хиляль.

Также Кулибали является основным защитником сборной Сенегала. Сегодня, 27 декабря сборная Сенегала в рамках Кубка африканских наций сыграет с ДР Конго.

