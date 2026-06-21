Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвёл итоги разгромной победы над национальной командой Швеции в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

Специалист отметил важность этого успеха с точки зрения турнирной борьбы, но указал на тактические ошибки в действиях своих подопечных. Слова приводит AD.

Очень хотелось выиграть первый матч на турнире. Поэтому сегодня на нас было определённое давление, ведь не хочется, чтобы всё решалось только в последнем туре.

Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Но даже при счёте 5:1 видно, что нам нужно слишком много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника, когда он начинает действовать по-другому.

Это замечательная победа и отличный результат. Но было достаточно моментов, о которых мы можем сказать: «Это можно сделать лучше».