Владимир Кириченко

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список кандидатов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В число номинантов вошёл вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, который отметился дублем и результативной передачей в матче против Челси (5:2).

Хавбек Реала Федерико Вальверде претендует на награду после хет-трика в игре с Манчестер Сити (3:0).

Также среди кандидатов вингер Баварии Майкл Олисе, который записал на свой счёт два гола и ассист в поединке против Аталанты (6:1).

Ещё одним номинантом стал нападающий Атлетико Хулиан Альварес, который забил два мяча и отдал голевую передачу в матче с Тоттенхемом (5:2).

Напомним, Буде-Глимт разгромил Спортинг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.