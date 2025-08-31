Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал выездной матч с Металлистом 1925 (0:2) в четвертом туре УПЛ. По его мнению, травмы ключевых игроков не позволили команде достичь положительного результата.

Федык подробно объяснил сделанные тактические перестановки и отметил влияние кадровых потерь на подготовку команды.

«Мы неплохо начали матч, нам удавалось нейтрализовать атакующие действия Металлиста 1925. Но двое наших игроков получили повреждения. Команда пыталась не пропустить до перерыва, но из-за этих травм игра пошла не по нашему плану – пришлось перестраиваться, и не удалось сделать это сразу.

Схему с тремя центральными защитниками мы выбрали, так как думали, что так нам будет лучше действовать против Металлиста 1925. Также у нас есть определенные кадровые потери: Марко Сапуга и Юрий Копина сейчас травмированы.

Из-за этого у нас есть изменения в тренировочном процессе, ведь сначала мы наигрываем одних игроков, а потом приходится рассчитывать на других футболистов и менять тренировочный микроцикл, чтобы ребята подошли к игре в оптимальных кондициях.

В перерыве мы внесли коррективы, провели замены, в том числе и обратную замену Клайвера, который не вошел в игру. Нам непросто, ведь мы вынуждены воспитывать молодых игроков, чтобы они заменили тех 11 игроков, которые покинули команду», – цитирует Федика прессслужба Руха.