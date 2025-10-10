Павел Василенко

Барселона оказалась в серьезном кадровом кризисе перед главным матчем осени – Эль-Класико против Реала. По данным Sport.es, наставник команды Ханси Флик может остаться без трех основных игроков.

Пятница принесла новый удар – Дани Ольмо получил травму икроножной мышцы во время сбора сборной Испании. 27-летний полузащитник пропустит октябрьские матчи национальной команды, а его участие в Эль-Класико под большим вопросом.

Кроме того, Марк-Андре тер Штеген и Гави также остаются вне игры. Немецкий вратарь восстанавливается после операции на спине и сможет вернуться лишь в конце ноября или в начале декабря. Гави, перенесший операцию на мениске, пропустит и большую часть следующего года – его возвращение ожидается не ранее февраля 2026 года.

Есть и положительные новости. Ламин Ямаль, Рафинья, Фермин Лопес и Жоан Гарсия близки к возвращению. По информации издания, они могут сыграть уже против Жироны, а Ямаль, вероятно, окажется в заявке на Эль-Класико, хоть и не с первых минут.

Ожидается, что место в воротах Барселоны в матче против Реала займет Войцех Щенсный, который в этом сезоне провел три поединка, но еще не имеет «сухого» матча.

После международной паузы Барселона сыграет с Жироной в чемпионате Испании, затем встретится с Олимпиакосом в Лиге чемпионов, а уже 26 октября ее ждет битва с Реалом. В настоящее время мадридцы имеют преимущество в два очка над каталонцами.