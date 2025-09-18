Экс-наставник Бенфики Бруну Лаже высказался о своем уходе из португальской команды.

«Самое главное — я желаю Бенфике всего наилучшего. Мы старались сделать все, что было в наших силах. Мы усердно работали с начала сезона, когда у нас был совершенно другой состав... Однако, к сожалению, некоторые ограничения, как внутренние, так и внешние, не позволили нам достичь большего.

Желаю удачи следующему наставнику. Не знаю, подтвердятся ли эти слухи, и действительно ли это господин Моуринью. Самое главное, что он хорошо знает Бенфику, он трижды играл против этой команды, часто хвалил состав, говорил, что я счастлив, поэтому он будет ещё счастливее, особенно после прихода Судакова и Лукебакио.

Игроки Бенфики всегда следовали моим указаниям, поэтому я чувствую себя довольным. Я люблю Бенфику, она принесла много хорошего в моей карьере, вывела меня на новый уровень, о котором я и не мечтал. Она дала мне финансовые средства, чтобы содержать семью», — приводит слова Лаже A Bola.