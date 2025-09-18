Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бенфика договорилась о сотрудничестве с Жозе Моуринью.

Легендарный наставник возвращается в клуб, в котором 25 лет назад начал самостоятельный тренерский путь.

Соглашение между Бенфикой и Особенным рассчитано до лета 2027 года.

Сам Моуринью уже подтвердил, что Бенфика станет его следующим местом работы.

«Особенный» не работал на родине с 2004 года, а теперь будет тренировать команду Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Напомним, после поражения от Карабаха (2:3) в первом туре Лиги чемпионов команда Трубина и Судакова осталась без главного тренера Бруну Лаже.