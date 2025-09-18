Моуринью согласился стать тренером Трубина и Судакова
«Особенный договорился с Бенфикой»
32 минуты назад
Жозе Моуриньо / Фото - Фенербахче
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бенфика договорилась о сотрудничестве с Жозе Моуринью.
Легендарный наставник возвращается в клуб, в котором 25 лет назад начал самостоятельный тренерский путь.
Соглашение между Бенфикой и Особенным рассчитано до лета 2027 года.
Сам Моуринью уже подтвердил, что Бенфика станет его следующим местом работы.
«Особенный» не работал на родине с 2004 года, а теперь будет тренировать команду Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
Напомним, после поражения от Карабаха (2:3) в первом туре Лиги чемпионов команда Трубина и Судакова осталась без главного тренера Бруну Лаже.