Португальский специалист Жозе Моуринью прилетел на родину перед тем, как возглавить Бенфику, и поделился эмоциями по поводу своего решения.

– Прежде чем я поднялся в самолет, у меня спросили, будет ли мне интересно потренировать Бенфику. Я сказал, что мне интересно. Бенфика официально спросила у меня, будет это интересно. Я ответил, что сейчас я за границей, но с радостью пообщаюсь, когда вернусь в Португалию.

Когда мне предложили возможность потренировать Бенфику, я долго не думал: мне это интересно. Какой тренер отказался бы от Бенфики? Не я.

Возвращение в Бенфику – это не завершение карьеры.

Я покинул свой предыдущий клуб три или четыре недели назад. Не планировал оставаться без работы до конца сезона, это не в моем стиле, я хотел тренировать. Я сказал себе, что нужно восстановить эмоциональный баланс, чтобы не соглашаться на любой клуб только потому, что я трудоголик. В этом случае, когда мне предложили возможность тренировать Бенфику, я не раздумывал дважды – меня это интересует, мне бы этого хотелось, – приводит слова Моуринью A Bola.