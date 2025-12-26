Бывший футболист сборной Франции и чемпион мира 1998 года Франк Лебеф поделился мнением о возможном выступлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

Правда в том, что победа на чемпионате мира меняет очень многое. Иногда я критиковал Роналду за определенные вещи, и его фанаты критиковали меня в ответ. Кто-то говорит: а чего ты достиг в жизни? Я отвечаю: я выиграл чемпионат мира, а он нет. Это очень простой ответ.

Конечно, он сделал значительно больше, чем я. Это фантастический футболист, но победа на чемпионате мира имеет значение. Даже если ты просто Франк Лебёф, а тем более если ты Криштиану Роналду после того, как Месси выиграл свой титул.

Это похоже на 2022 год, когда чемпионат мира как будто был посвящен Месси. Я искренне надеюсь, что в 2026 году турнир будет посвящен Криштиану Роналду. Было бы фантастически, если бы он выиграл чемпионат мира для Португалии. У Португалии отличная команда, поэтому это вполне возможно, — приводит слова Лебёфа Goal.