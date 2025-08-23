Экс-футболист Динамо Артем Яшкин подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3). Его слова приводит Sport.ua.

Я увидел, что класс игроков Маккаби, которые тоже много ездят по Европе, не выше, чем у Динамо, и киевляне должны были закрывать эту игру. Начали как-то робко, но когда пошла агрессия, скорость, соперник стушевался. А потом команда снова остановилась. К тому же и арбитр, на мой взгляд, несправедливо удалил Вивчаренко, тем самым сломав игру. И затем в меньшинстве мы не смогли сохранить ничейный счет, начав творить какие-то непонятные вещи.

Могу только предположить, что у команды нет мотивации. Будем в ЛК, уже хорошо. Может быть, кто-то не донес до футболистов, что нужно играть в ЛЧ, а не в третьем по силе евротурнире.

Если футболисты имеют хоть чуточку достоинства, они обязаны собраться. Действительно сделать выводы из поражения, а не только говорить эти слова, а потом всё повторяется. Если Динамо хочет выступать в Лиге Европы, то на эту игру нужно поставить всё.

Чуда не будет, если киевлянам удастся показать все свои лучшие качества. Маккаби даже такому Динамо по зубам. По крайней мере, с таким планом, который был в первой игре, команда уже точно играть не будет. Возможно, произойдет ротация и сделана ставка на быстрый гол. А как всё выйдет, посмотрим, - рассказал Яшкин.