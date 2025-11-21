Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких рассказал о потенциальном продолжении карьеры в украинской Премьер-лиге.

Извините, но по Андижану я ничего не скажу, поэтому даже не спрашивайте. Конечно, у меня есть предложения. Но куда, пока не скажу, скоро сами всё узнаете.

ФК Азия? Мы встречались, ведем переговоры. Просто я такой человек, что только когда подпишу документ, то смогу об этом открыто говорить. Но пока подписи нигде не ставил, ведем переговоры.

Обращались с предложением из УПЛ? Пока что нет. Ну, а почему нет? Конечно, интересно. Жду любых предложений. Если будут какие-то варианты, я подумаю. Но Динамо в приоритете, это понятно и даже не обсуждается.

Что касается Шахтера, такого никогда не будет, вы сами это прекрасно понимаете. У них другая политика, поэтому даже нет смысла об этом говорить.

Стараюсь по возможности смотреть все игры УПЛ, а не только Динамо и Шахтера. У меня все показывает, поэтому, если есть возможность и позволяет время, то смотрю все игры и слежу за статистикой, – сообщил Шацких в интервью Sport-express.ua.