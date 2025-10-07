Бывший вратарь Динамо Денис Бойко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Андрея Ярмоленко после его отсутствия в матче против Металлиста 1925.

— Мне не нравится формулировка покинул расположение команды. Наверное, если там договорились… Я не знаю, какие там отношения у главного тренера Динамо с Андреем Ярмоленко, но как-то это звучит не очень красиво.

У любого человека могут быть какие-то свои семейные проблемы. Я знаю Андрея очень давно. Играл с ним и общаюсь с ним. Многие знают, какой он человек. Я не думаю, что Андрей, если бы просто ему захотелось отдохнуть или просто так уехать, поступил бы так. Уверен на сто процентов, что Ярмоленко просто так не покинул бы расположение клуба, даже если бы договорился с главным тренером или руководством.

Наверное, что-то произошло. Дай Бог, чтобы все было хорошо у него в семье. Но я уверен, что Ярмоленко — это человек, у которого едва ли не больше всего болит за то, что происходит в команде, — рассказал Бойко в эфире Футбол 360.