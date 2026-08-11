Сергей Разумовский

Поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Вересом стал особенным для Андрея Ярмоленко. Киевская команда одержала победу со счетом 2:1, а 36-летний вингер вышел на поле и провел 700-й матч в своей профессиональной карьере.

Больше всего матчей Ярмоленко сыграл именно за Динамо. В составе киевского клуба украинец провел 433 встречи. Еще 126 матчей он сыграл за национальную сборную Украины.

Значительную часть карьеры вингер провел за пределами Украины. В футболке английского Вест Хэма Ярмоленко выходил на поле 86 раз. За Аль-Айн украинец сыграл 28 матчей, а за дортмундскую Боруссию – 26. Еще один матч пришелся на Десну, которая стала первым клубом футболиста на взрослом уровне.

Если распределить матчи Ярмоленко по турнирам, то больше всего он провел в национальных чемпионатах – 396. В еврокубках на счету футболиста 117 встреч, в национальных кубковых турнирах – 47. Еще 14 матчей пришлись на Суперкубки и Кубки лиги.

До отметки в 700 проведенных матчей украинец добрался через 19 лет и 360 дней после дебюта во взрослом футболе. Первый официальный поединок на профессиональном уровне Ярмоленко сыграл 11 августа 2006 года.

Тогда футболист защищал цвета Десны в матче Кубка Украины против тернопольской Нивы. Черниговская команда победила соперника со счетом 2:0, а этот матч стал отправной точкой в долгой и насыщенной карьере украинского вингера.

За почти два десятилетия Ярмоленко выступал в чемпионатах Украины, Англии, Германии и Объединённых Арабских Эмиратов, играл в еврокубках и регулярно представлял национальную сборную. Юбилейный поединок за Динамо стал очередным важным достижением футболиста.

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