Легенда Ливерпуля Хаби Алонсо возвращается на Энфилд в качестве тренера Реала Мадрида для тяжелого противостояния, которое дважды за последнее десятилетие становилось финалом Лиги чемпионов УЕФА.

Новости матча и текущая форма

Шесть поражений в предыдущих семи матчах Ливерпуля (1 победа) перед игрой с Астон Виллой на прошлых выходных держали домашних болельщиков в напряжении, но команда Арне Слота показала мужественное выступление, рассеяв тревогу победой 2:0. Красные возвращаются на Энфилд в грандиозном столкновении, которое не нуждается в представлении, и это должно им идеально подойти, так как они выиграли 15 групповых/лиговых фаз ЛЧ подряд на своем поле, забивая 2+ гола в каждом из последних 14 матчей. Они также выиграли пять подряд европейских групповых/лиговых фаз против испанских команд, обыграв Атлетико ранее в этом сезоне.

Реал Мадрид прибывает на Мерсисайд в блестящей форме, выиграв 13 из 14 матчей этого сезона (1 поражение), возглавляя Ла Лигу и имея идеальный рекорд в ЛЧ (3 победы). Алонсо не имеет проблем с соответствием высоким ожиданиям клуба в этом турнире, и они будут стремиться возглавить лиговую фазу, учитывая, что выиграли 15 из последних 18 групповых/лиговых фаз (3 поражения). Эта победа может быть для Лос Бланкос желаннее большинства, так как в предыдущие четыре раза, когда они начинали турнир с четырех побед подряд, они дважды поднимали трофей!

История очных встреч

Это будет 13-я встреча между этими командами, три из которых были финалами Кубка европейских чемпионов/ЛЧ. Ливерпуль выиграл только четыре из этих очных поединков (1 ничья, 7 поражений), причём каждая победа была всухую. Мадрид победил только в двух из последних девяти очных встреч с английскими командами (3 ничьи, 4 поражения).

Горячая статистика и серии

Ни один из последних 29 групповых/лиговых фаз европейских матчей Ливерпуля не закончился ничьей. Пять из последних шести игр Ливерпуля принесли более 2.5 голов. Реал Мадрид имел 10+ ударов в створ в каждом из трёх матчей ЛЧ этого сезона. Только два из последних восьми выездных матчей Мадрида в ЛЧ увидели голы обеих команд.

Ключевые игроки и отсутствующие

Ливерпуль выиграл семь из последних девяти игр, в которых забил Алексис Мак Аллистер, включая домашнюю победу 2:0 над Мадридом в прошлом сезоне. Винисиус Жуниор был травмирован в той игре, но здесь он рвется в бой, так как был причастен к семи голам в пяти встречах с Ливерпулем (5 голов, 2 ассиста). Ливерпуль прошёл игру с Виллой без травм, но продолжит быть без Алиссона и Александра Исака. Проблемы Мадрида сосредоточены в обороне с несколькими долгосрочными отсутствующими, но Трент Александр-Арнольд может быть готов сыграть при первом возвращении на Энфилд.

