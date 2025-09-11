Легенда Ливерпуля Дэнни Мерфи высказал свое мнение о переходе украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды

«Зинченко мне нравится. Это умный футболист. Он может играть на нескольких позициях, например, в полузащите или, конечно же, на левом фланге защиты.

Я думаю, что это неплохой ход. Да, потому что у Ноттингем Форест не так много возможностей для покрытия этих позиций, не так ли? Хотя они только что подписали контракт с одним бразильцем», - сказал бывший футболист в интервью talkSPORT.