Легенда Ливерпуля — о лидере сборной Украины: «Это умный футболист»
Дэнни Мерфи оценил переход Зинченко в Ноттингем Форест
35 минут назад
Легенда Ливерпуля Дэнни Мерфи высказал свое мнение о переходе украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды
«Зинченко мне нравится. Это умный футболист. Он может играть на нескольких позициях, например, в полузащите или, конечно же, на левом фланге защиты.
Я думаю, что это неплохой ход. Да, потому что у Ноттингем Форест не так много возможностей для покрытия этих позиций, не так ли? Хотя они только что подписали контракт с одним бразильцем», - сказал бывший футболист в интервью talkSPORT.
Мерфи провел за Ливерпуль 249 матчей, забив 44 гола и завоевал шесть трофеев. В составе сборной Англии на его счету 9 игр и один гол.
Ранее стало известно, почему Зинченко не попал в заявку Ноттингема на Лигу Европы.