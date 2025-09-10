Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров раскрыл свою позицию относительно пенальти в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Первый пенальти я не смотрел, поэтому не комментирую. Во втором случае мяч попал в руку, но Зинченко не играл намеренно, не играл рукой. Как по мне, там вообще ничего не было. Я не знаю, что там увидели. Но сейчас есть ВАР. Перед игрой я всегда подчеркиваю: нужно быть осторожными в своей штрафной и, наоборот, проявлять больше агрессии в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих принципов. Сергей Ребров

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала вольную победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после непрохода из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьих.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.