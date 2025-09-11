Павел Василенко

Еще одна эпоха в аргентинском футболе подходит к концу. Центральный защитник и вице-капитан «альбиселестес» Николас Отаменди официально подтвердил: чемпионат мира 2026 года станет для него последним в составе национальной сборной.

37-летний защитник, который сейчас носит капитанскую повязку лиссабонской Бенфики, уже имеет в своем активе 128 матчей за сборную, что делает его третьим по количеству выступлений среди действующих футболистов. Он был ключевой частью «золотой» команды, которая принесла Аргентине титул чемпиона мира 2022 года.

«Я решил, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике станет для меня последним в футболке сборной», – заявил Отаменди в интервью Telefe.

Единственный вопрос: сможет ли он начать свой прощальный турнир с первого матча? Ведь в финале против Эквадора защитник получил красную карточку, которая может привести к дисквалификации на стартовую игру ЧМ-2026.

Таким образом, независимо от дальнейшей судьбы Лионеля Месси в национальной команде, уже точно известно: после 2026 года еще одна легенда Аргентины попрощается с мировой сценой.