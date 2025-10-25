Защитник английского Сток Сити и сборной Украины Максим Таловеров уже два месяца остается без игровой практики после перехода из Плимута.

25-летний футболист успел провести лишь 63 минуты в Кубке английской лиги и 75 минут во Второй Премьер-лиге, но так и не дебютировал в матчах Чемпионшипа. Главный тренер Сток Сити Марк Роббинс отметил, что часть игроков, пришедших в команду летом, пока не набрали необходимую физическую форму.

«Трудно делать ротацию, если некоторые игроки не достигли необходимого уровня. Мы должны постараться, чтобы эти ребята проявили себя, и я немного сочувствую им, ведь трудно прийти и сразу же показать высокие результаты. Они не могут этого сделать. Я точно знаю, как решить эту проблему. Все дело во времени. Все дело в уровне игрока, в том, как быстро он может понять наши требования и как быстро он может выйти на новый уровень. Для меня эти моменты вызывают разочарование, но сейчас мы пытаемся все исправить», – сказал Роббинс.

Ранее в Сток Сити прокомментировали травму Таловерова.