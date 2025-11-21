Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких сообщил, что полузащитник киевлян Николай Шапаренко мог продолжить карьеру в Лацио или Фиорентине. Хавбек встречается с дочерью специалиста.

Честно скажу, редко общаемся. Свободное время у нас не всегда совпадает, да и не хочется его лишний раз дергать, у него сложный график – еврокубки-чемпионат-сборная. Теперь снова чемпионат. Никаких советов я не даю, он и так все знает, что должен делать на футбольном поле, и у него это хорошо получается.

Конечно, жаль, что Динамо его не отпустило, когда были предложения. Парню надо было ехать и проверить себя на более высоком уровне. Но есть как есть. Думаю, мотивации у него достаточно.

Предложения от Фиорентины и Лацио точно были, а насчет других команд я не знаю. Наверное, он хотел поехать и проверить свои силы на более высоком уровне, но руководство решило, что он должен еще принести пользу Динамо. У меня в свое время тоже были предложения, но если руководство так решило, то значит так нужно. Сегодня ему не надо об этом думать, это уже история. Шапаренко снова надо доказывать, чтобы получить новые предложения. Всему свое время, – заявил Шацких в интервью Sport-express.ua.