Павел Василенко

22-летний сенегальский вингер Самба Диалло может покинуть киевское Динамо этим летом до завершения августовского трансферного окна.

По информации журналиста Руди Галлетти, интерес к игроку проявляли французские клубы Сент-Этьен и Лаваль, а также сербская Црвена Звезда. Однако начальные предложения по зарплате оказались ниже ожиданий, поэтому сделки не состоялись.

В то же время, Диалло остается в поле зрения ряда команд из Турции и Бельгии, поэтому его уход из киевского клуба этим летом еще не исключен.

Прошлым сезоном вингер провел 19 матчей в составе израильского Хапоэля (Иерусалим) на правах аренды, отметившись тремя забитыми мячами.

За первую команду Динамо сенегалец провел 17 поединков, забив один гол. В последний раз в составе киевлян Самба выходил еще в мае 2024 года в поединке 30-го тура УПЛ против Руха (2:1).

Контракт Диалло с киевским клубом действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 300 тысяч евро.