Разочарованный решением Суркиса! Кравец подтвердил, что в третий раз покинул Динамо
Воспитанник столичного клуба больше не будет работать в нем после провала в еврокубках
около 1 часа назад
Артём Кравец / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший нападающий Динамо Артем Кравец подтвердил в Instagram, что покинул должность советника президента киевского клуба Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.
И насчет «Динамо» Киев... Это мой дом и всегда им будет! Я действительно хотел и точно знаю, что мог бы многое сделать для этого клуба, но... Мне очень жаль, что это не нужно.
Если говорить откровенно, то я очень сильно стремился помочь выйти на новый уровень, во всех направлениях, но видение руководства клуба не совпало с моими взглядами. Я остаюсь фанатом «Динамо» навсегда! Спасибо за все 🤍💙
- Ранее также сообщалось, что, помимо Кравца, свою должность в Динамо потерял бывший защитник киевлян Евгений Хачериди.
- Перед этим Динамо в меньшинстве проиграло первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби (1:3).
- Информированный источник заявил, что Суркис решил закрыть команду Динамо после унизительного поражения.
Поделиться