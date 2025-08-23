Бывший нападающий Динамо Артем Кравец подтвердил в Instagram, что покинул должность советника президента киевского клуба Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

И насчет «Динамо» Киев... Это мой дом и всегда им будет! Я действительно хотел и точно знаю, что мог бы многое сделать для этого клуба, но... Мне очень жаль, что это не нужно.

Если говорить откровенно, то я очень сильно стремился помочь выйти на новый уровень, во всех направлениях, но видение руководства клуба не совпало с моими взглядами. Я остаюсь фанатом «Динамо» навсегда! Спасибо за все 🤍💙