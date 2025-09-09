Павел Василенко

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua накануне игры с Азербайджаном в отборе к чемпионату мира 2026 года прокомментировал решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва не вызывать правого вингера Андрея Ярмоленко.

«Есть Зубков, Гуцуляк и Назаренко. Ребров не вызвал Ярмоленко, потому что уже даёт дорогу молодым. Да и Ярмоленко сам должен отказываться от вызова в сборную, ему немало лет. Андрею даже в Динамо трудно сыграть полный матч. Как он усилит сборную? На замену не так-то и просто выходить, особенно если команда бежит. Тут уже игроки думают, как бы матч быстрее закончился. Где Ярмоленко показывал качество, кроме Динамо? В Боруссии (Дортмунд) и Вест Хэме у него не получилось, а в Саудовской Аравии за ним никто не следил».

Матч Азербайджан – Украина состоится сегодня в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, в то время как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.

Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня до 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.