Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) поделился мыслями о решающей игре сине-желтых в борьбе за плей-офф отбора с Исландией.

Выйдет ли кто-то из этого состава на Исландию – это у Реброва надо спрашивать. Есть такие люди, которые не устают, правда, это не очень нам помогает. Я думаю, что счастливчики, которые отдыхали с Францией, не обыграли бы состав, который проиграл 0:4.

От матча я ожидаю только того, что на нашей стороне будет счастье, больше ничего. Даже в той игре, где мы забили пять мячей, то пропустили три, хотя могли и больше. Наиболее опасно, что исландцы забивают всем соперникам и могут этим гордиться, а мы пропускаем в каждом матче, – сказал Леоненко в интервью Sport-express UA.