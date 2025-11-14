Да какая разница, какой состав играл – второй или третий, если не обыграем Исландию? Тем более, сейчас есть пять замен, и в любой игре можно поменять полкоманды. Любой состав против сборной Франции проиграл бы. У нас с любыми футболистами нет моментов, это уже становится модным. Игроки не соответствуют уровню, вот и все. Даже если мы обыграем Исландию, то что нам делать с такой игрой на чемпионате мира?

Когда команда пропускает четыре гола, то «Льва матча» вообще не должно быть. Пропустили четыре, а это значит, что среди защитников отметить некого. Ударов не было, следовательно, атака тоже сыграла в двойной минус. Трубину отдали награду, потому что он спас в нескольких моментах, иначе могло быть не четыре гола, а больше. Я отдам «Льва матча» тем игрокам, которым повезло не играть в этом матче.

Худшим можно смело назвать любого нашего футболиста. Во время второго гола Олисэ, куда смотрел Забараный? Он же рядом был. И Сватык не успел. И у нас всегда так. Гол уже забивается, а наши игроки только подбегают и отнимают с опаской, – подытожил Леоненко в интервью Sport-express UA.