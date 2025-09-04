Польский форвард Барселоны Роберт Левандовский проводит свой последний сезон в клубе по действующему контракту, который предусматривает возможность продления еще на один год по соглашению сторон.

Переговоры о новом соглашении с 37-летним игроком еще не начинались, и этим летом несколько клубов попытались воспользоваться неопределенностью.

Как сообщает Football Espana, саудовские Аль-Наср и Аль-Хиляль предлагали агенту Левандовского Пини Захави впечатляющие контракты — до 100 миллионов евро за сезон, при условии, что поляк покинет Барселону уже в августе.

Роберт отказался от подобных предложений, но окончательно не закрыл вопрос, перенес переговоры на следующее лето, если не удастся договориться с клубом о продлении еще на один сезон. В таком случае зарплата в Саудовской Аравии будет заметно ниже.

В прошлом сезоне Левандовский провел 52 матча, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона получит десятки миллионов евро.