Левандовский продолжит карьеру в МЛС
Поляк станет игроком Чикаго Файр
около 5 часов назадПодписаться в
Нападающий Барселоны Роберт Левандовский продолжит карьеру в американском чемпионате МЛС. 37-летний польский футболист согласился на переход в Чикаго Файр, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Игрок уже посетил расположение американского клуба и ознакомился с его инфраструктурой. Подписание контракта запланировано на начало следующей недели.
Левандовский присоединится к Чикаго Файр в статусе свободного агента, так как его соглашение с Барселоной завершается 30 июня 2026 года.
«Иду с ощущением, что миссия выполнена»: Левандовский объявил о уходе из Барселоны.