Украина — Болгария: видеообзор матча Лиги наций
Лучшие моменты встречи
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Национальная сборная Украины потерпела поражение в матче восьмого тура мужской Лиги наций-2026 по волейболу. Сине-желтые в четырех партиях уступили Болгарии со счетом 1:3.
Предлагаем посмотреть видеообзор самых ярких моментов матча:
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