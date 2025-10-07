Сергей Стаднюк

Завершились все матчи вторника, 7 октября в 12-м туре украинской Второй лиги.

В группе А дубль Полесье на собственном поле уступил Скале 1911 со счетом 2:3. Гости из Стрыя повели уже на 12-й минуте после автогола Кобернюка, хотя еще до перерыва Майсурадзе помог младшим партнерам отыграться.

Однако почти сразу после перерыва гости вновь вышли вперед и укрепили преимущество благодаря удачным ударам Фесенко и Мальского. Хозяева смогли ответить лишь в конце игры – Йока на 82-й минуте сделал разрыв минимальным, однако вырвать очки житомирянам не удалось. Команда осталась лидером таблицы с 21 очком, однако подарила Куликову и Лесному (по 20) шанс обойти себя.

В группе Б драматичный матч состоялся между Чайкой и Пенуэлом. Гости открыли счет уже в начале встречи после гола Петрунича, а Баранов сравнял сразу после отдыха.

Бокулев восстановил преимущество криворожцев. Однако команда из Петропавловской Борщаговки проявила характер: в конце встречи Вечурко оформил дубль – сначала на 87-й минуте, а затем забил победный мяч на пятой компенсированной минуте. Чайка набрала 20 очков и поднялась на четвертую ступень. Пенуэл – до сих пор аутсайдер.

Вторая лига, 12-й тур

Группа А

Полесье-2 – Скала 1911 2:3

Голы: Майсурадзе, 32, Йока, 82 – Кобернюк, 12 (автогол), Фесенко, 51, Мальский, 55

Группа Б

Чайка – Пенуэл 3:2

Голы: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 – Петрунич, 5, Бокулев, 59