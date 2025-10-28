Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт поделился оценкой жребия команды перед матчем 1/8 финала Кубка Украины против Буковины.

Скрывать не буду: я расстроен жребием. Прежде всего, потому что, на мой взгляд, именно Буковина сейчас демонстрирует самую содержательную игру в Первой лиге и является главным претендентом на повышение в классе. Во-вторых, не повезло и с тем, что придется играть в Черновцах, где подопечные Сергея Шищенко действуют уверенно при серьезной поддержке своих болельщиков.

Но, как бы там ни было, все будет решаться на футбольном поле. Будет очень важно учесть каждую мелочь, ведь путевка в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча. Вот почему желательно обходиться без ошибок, – заявил Вирт в комментарии Sport.ua.