Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания нападающего Эвертона Ильмана Ндиайе. Английский гранд имеет серьезный интерес к 25-летнему футболисту и стремится завершить потенциальный трансфер до закрытия январского трансферного окна.

По информации журналиста TEAMtalk Дина Джонса, в клубе с Олд Траффорд видят в сенегальском форварде вариант для усиления атакующей линии уже в ближайшее время.

Ильман Ндиайе присоединился к Эвертону летом 2024 года, перейдя из Марселя за 18 миллионов евро. Его текущий контракт с мерсисайдским клубом действует до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне нападающий провел за ирисок 19 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ндиайе оценивается в 45 миллионов евро.

Свой следующий матч в АПЛ Манчестер Юнайтед проведет против Фулхэма 1 февраля, в воскресенье. Начало встречи в 16:00.