Манчестер Юнайтед планирует усилить атаку игроком Эвертона
Клуб хочет закрыть сделку до завершения январского трансферного окна
19 минут назад
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания нападающего Эвертона Ильмана Ндиайе. Английский гранд имеет серьезный интерес к 25-летнему футболисту и стремится завершить потенциальный трансфер до закрытия январского трансферного окна.
По информации журналиста TEAMtalk Дина Джонса, в клубе с Олд Траффорд видят в сенегальском форварде вариант для усиления атакующей линии уже в ближайшее время.
Ильман Ндиайе присоединился к Эвертону летом 2024 года, перейдя из Марселя за 18 миллионов евро. Его текущий контракт с мерсисайдским клубом действует до 30 июня 2029 года.
В текущем сезоне нападающий провел за ирисок 19 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ндиайе оценивается в 45 миллионов евро.
Свой следующий матч в АПЛ Манчестер Юнайтед проведет против Фулхэма 1 февраля, в воскресенье. Начало встречи в 16:00.
