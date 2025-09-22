Голкипер Андрей Лунин этим летом отклонил предложения Галатасарая, Фенербахче и Реала Овьедо, решив остаться в мадридском Реале, сообщает Marca.

Украинский вратарь осознает, что сейчас место основного голкипера занимает Тибо Куртуа и шансы выйти на поле появляются лишь при травме бельгийца. Однако 26-летний Лунин доволен клубом и жизнью в Мадриде и готов спокойно ждать своей возможности, продолжая интенсивно тренироваться.

В этом сезоне Лунин пока не провел ни одной минуты за мадридскую команду. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 18 миллионов евро. Реал занимает лидирующую позицию в чемпионате Испании с 15 очками после пяти матчей.

Ранее сообщалось, что Реал подписал новый контракт с голкипером.