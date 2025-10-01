Лидер сборной Украины эмоционально отреагировал на результат второго матча ЧМ-2025
Могли рассчитывать на большее
около 3 часов назад
Геннадий Синчук / Фото - УАФ
Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук подвел итоги матча 2 тура ЧМ-2025 против Панамы (1:1). Его слова приводит Суспільне.
Мы собрались здесь на таких турнирах, чтобы играть в футбол, а не лежать, затягивать время. Приехали играть в футбол, показывать свой класс, а не играть в такую игру, - рассказал Синчук.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины не сможет рассчитывать на Синчука в матче 3 тура против Парагвая (3 октября).
Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.
Барселона – ПСЖ, старт Украины в отборе на Евро. Трансляции матчей 1 октября.
Поделиться