Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть
27 февраля в Ньоне определятся пары плей-офф
2 дня назад
27 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Во время церемонии будет сформирована сетка всех решающих стадий турнира с учетом уже определенных позиций в плей-офф.
В 1/8 финала автоматически пробились восемь лучших команд основного раунда, еще восемь участников определились по итогам стадии 1/16 финала.
Участники 1/8 финала
Топ-8 основного раунда:
Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Манчестер Сити.
Победители 1/16 финала:
Атлетико Мадрид, Буде-Глимт, Байер, Ньюкасл, Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай.
Матчи 1/8 финала запланированы на 10/11 и 17/18 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы — 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.
Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также на телеканалах медиасервиса Мегого.
