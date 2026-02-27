27 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Во время церемонии будет сформирована сетка всех решающих стадий турнира с учетом уже определенных позиций в плей-офф.

В 1/8 финала автоматически пробились восемь лучших команд основного раунда, еще восемь участников определились по итогам стадии 1/16 финала.

Участники 1/8 финала

Топ-8 основного раунда:

Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Манчестер Сити.

Победители 1/16 финала:

Атлетико Мадрид, Буде-Глимт, Байер, Ньюкасл, Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай.

Матчи 1/8 финала запланированы на 10/11 и 17/18 марта. Четвертьфинальные поединки состоятся 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы — 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.

Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также на телеканалах медиасервиса Мегого.