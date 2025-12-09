По информации Caught Offside, руководство Ливерпуля готовит резервный план на случай увольнения Арне Слота с поста главного тренера. Наиболее приоритетным вариантом клуб видит Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в мадридском Реале.

Сообщается, что мерсисайдцы считают Алонсо идеальным кандидатом благодаря его тактическому подходу и эмоциональной связи с Ливерпулем. Испанец защищал цвета клуба с 2004 по 2009 год, что, по мнению руководства, может помочь ему быстро адаптироваться.

Ранее появлялись сообщения, что позиция Алонсо в Реале тоже не является стабильной — он может быть уволен в случае поражения от Манчестер Сити в ближайшем матче Лиги чемпионов, запланированном на 10 декабря.

После 15 туров АПЛ Ливерпуль имеет 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.