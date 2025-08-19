Салах признан игроком года Премьер-лиги сезона 2024/25
Профессиональная ассоциация футболистов Англии вручила награду форварду Ливерпуля
около 1 часа назад
Мохамед Салах/фото - Getty
Мохамед Салах, вингер Ливерпуля, получил награду лучшего игрока сезона Премьер-лиги 2024/25 по версии Профессиональной ассоциации футболистов Англии (PFA).
В прошлом сезоне Салах провел 38 матчей, забил 29 голов и сделал 18 результативных передач. Эти показатели помогли Ливерпулю завоевать чемпионский титул.
Салах стал единственным игроком в истории, который трижды завоевывал этот титул (2017/18, 2021/22 и 2024/25).
Среди других лауреатов сезона — Морган Роджерс (Астон Вилла), который признан лучшим молодым игроком, Мариона Кальдентей (Женская Суперлига) и Джеймс Траффорд, который получил приз в Чемпионшипе за выступления в Бернли.