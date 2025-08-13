Белорусский бывший тренер ЛНЗ, Черноморца и Карпат Олег Дулуб после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Пафос – Динамо (0:2; 0:3 – общ.) поделился прогнозом на противостояние киевлян в Лиге Европы с Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.

До сих пор считаю, что при должной мотивации игроков «Динамо» могло пройти и «Пафос». Возможно, были неправильно распределены обязанности или помешали какие-то обстоятельства. Например, не пропустить на последних минутах в первой игре или забить на первых минутах во второй.

Но здесь игру очень сложно предсказать. На этом уровне уже нет слабых команд. Нужно готовиться и снова выстраивать стратегию. Если стоит задача попасть в группу Лиги Европы — а это основная задача, — нужно выиграть четыре тайма, а может и шесть.

Играть и выигрывать — абсолютно разные вещи. Классный игрок отличается от простого тем, что в любой ситуации играет на победу. Даже если матч проигран, он будет бороться за ничью, будет цепляться, он знает, как это делать. А простой игрок просто играет в футбол. Это абсолютно разные вещи на психологическом уровне, потому что выигрывать — это целое искусство, – сказал Дулуб в интервью Тribuna.com.