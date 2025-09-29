Главный тренер Челси Энцо Маэска перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Бенфики оценил кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

В этот момент нам нужно оставаться позитивными. Во-первых, потому что этого требуют игроки. Во-вторых, потому что нет никакой причины быть негативными. Сегодня утром клуб показал мне, что за последние шесть месяцев мы проиграли пять матчей, и в четырех из них были удаления. Реальность такова, что никакого дополнительного давления нет. Давление, которое у нас есть, – это то, которое нам хорошо известно: работая в Челси менеджером, ты должен выигрывать матчи, здесь нет никаких сомнений.

Сегодня после обеда мы будем оценивать состояние Мойсеса Кайседо, Жоао Педро и Андрея Сантоса. К сожалению для нас, у всех них небольшие проблемы. Посмотрим, будут ли они готовы завтра. Но у нас достаточно большой состав, чтобы компенсировать травмы, которые есть.

Абсолютной привилегией будет сыграть против Жозе завтра. Он – легенда для этого клуба, но также и для многих других. Это будет честь. От Бенфики и от Жозе можно ожидать такую игру, которую они демонстрируют сейчас – в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, но они также могут играть и с тремя центральными защитниками. Он неоднократно показывал в своей карьере, насколько хорошо умеет работать с разными построениями.

У нас есть молодые игроки, которые уже имеют опыт в этом турнире. Йоррел Гато уже выступал в Лиге чемпионов с Аяксом. На мой взгляд, он станет топ-игроком для Челси. Алехандро Гарначо и Джейми Гиттенс, даже несмотря на молодой возраст, также играли в этом турнире. Жоао Педро никогда не выступал в Лиге чемпионов, но он присоединился к нам и помог выиграть Клубный чемпионат мира.