Лига Европы 25/26: результаты матчей раунда плей-офф
Восемь поединков определили дальнейшую судьбу команд в турнире
2 дня назад
В четверг, 26 февраля, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. По итогам игрового дня стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей.
Часть противостояний завершилась с минимальным преимуществом, а в отдельных парах победителя определяли только в серии послематчевых пенальти.
Раунд плей-офф, 26 февраля
Црвена Звезда (Сербия) – Лилль (Франция) 0:2 д.ч. (1:0 — первый матч)
Виктория Пльзень (Чехия) – Панатинаикос (Греция) 1:1 (3:4 пен.) (2:2 — первый матч)
Штутгарт (Германия) – Селтик (Шотландия) 0:1 (4:1 — первый матч)
Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) 2:0 (1:2 — первый матч)
Генк (Бельгия) – Динамо Загреб (Хорватия) 3:3 (3:1 — первый матч)
Ноттингем Форест (Англия) – Фенербахче (Турция) 1:2 (3:0 — первый матч)
Болонья (Италия) – Бранн (Норвегия) 1:0 (1:0 — первый матч)
Сельта (Испания) – ПАОК (Греция) 1:0 (2:1 — первый матч)
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован на 20 мая 2026 года. Решающий поединок состоится в Стамбуле на стадионе Бешикташ.
Действующим победителем турнира является Тоттенхэм, который в финале предыдущего сезона одолел Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
Также, сформировалась сетка 1/8 финала Лиги Европы.
