Расписание матчей Лиги конференций: 2 октября
Динамо и Шахтер начнут свой путь в основном раунде турнира
39 минут назад
В четверг, 2 октября, стартует групповой этап Лиги конференций сезона 2025/26. На этом этапе в борьбу вступают 32 команды из разных европейских стран, среди которых и киевское Динамо, и донецкий Шахтер.
Расписание матчей 1-го тура (2 октября, четверг, время киевское):
КуПС (Куопио, Финляндия) – Дрита (Гъилан, Косово) – 19:45
Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Лондон, Англия) – 19:45
Омония (Никосия, Кипр) – Майнц (Германия) – 19:45
Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) – 19:45
Лех Познань (Польша) – Рапид (Вена, Австрия) – 19:45
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) – Шкендия (Тетово, Северная Македония) – 19:45
Ягеллония (Бялосток, Польша) – Хамрун (Мальта) – 19:45
Ноах (Ереван, Армения) – Риека (Хорватия) – 19:45
Лозанна (Швейцария) – Брейдаблик (Коупавогур, Исландия) – 19:45
Фиорентина (Флоренция, Италия) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 22:00
Спарта Прага (Чехия) – Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) – 22:00
АЕК Ларнака (Кипр) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 22:00
Абердин (Шотландия) – Шахтер Донецк (Украина) – 22:00
Слован Братислава (Словакия) – Страсбург (Франция) – 22:00
Шелбурн (Дублин, Ирландия) – Хеккен (Гётеборг, Швеция) – 22:00
Легия (Польша) – Самсунспор (Самсун, Турция) – 22:00
Целе (Словения) – АЕК Афины (Греция) – 22:00
Ракув (Ченстохова, Польша) – Университатя Крайова (Крайова, Румыния) – 22:00
В этом туре Динамо Киев дома сыграет с английским Кристал Пэлас в Польше, ``` а Шахтер на выезде встретится с шотландским Абердином.
