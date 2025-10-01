Один из самых опытных игроков киевского Динамо Андрей Ярмоленко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Кристал Пэлас в Лиге конференций. Полузащитник подчеркнул, что команда тщательно проанализировала сильные стороны противника и готова к матчу.

Ярмоленко также вспомнил свои прошлые встречи с лондонцами, когда выступал за Вест Хэм, но отметил, что нынешний Кристал Пэлас значительно изменился, поэтому проводить параллели с тем периодом нет смысла.

«Мы знаем, против кого будем играть. Конечно, Кристал Пэлас демонстрирует качественную, агрессивную игру. Мы просмотрели очень много матчей с участием команды соперника. Знаем ее сильные стороны. Однако в первую очередь нам нужно думать о своей игре, у нас есть свой стиль, свои задачи. Поэтому я уверен, что игроки, которые выйдут завтра на поле, отдадут все силы, чтобы добиться положительного результата. Считаю, нет смысла вспоминать, каким был Кристал Пэлас тогда. Меняются игроки, меняются тренеры. Это совершенно разные команды, если сравнивать нынешние времена с теми, когда я выступал в АПЛ», — заявил Ярмоленко для пресс-службы Динамо.

Матч первого тура Лиги конференций между Динамо и Кристал Пэлас состоится в четверг, 2 октября.