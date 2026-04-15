Денис Седашов

Полузащитник Шахтера Алиссон поделился ожиданиями от выездного ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмар. Несмотря на разгромную победу в первой игре (3:0), бразилец заверил, что горняки не собираются играть на удержание результата. Слова приводит пресс-служба Шахтера.

Хавбек подчеркнул важность сохранения игрового стиля и максимальной концентрации на протяжении всех 90 минут матча в Нидерландах.

Безусловно, нас ожидает чрезвычайно сложное противостояние, несмотря на комфортное преимущество, полученное в первом матче. Прежде всего, рассчитываем закрепить успех первой игры и хотим приумножить его в завтрашней игре. Наша цель заключается в том, чтобы подходить к каждому матчу с максимальным желанием добиться результата. Поэтому, несмотря на это преимущество, мы не будем исходить из счета, а вместо этого постараемся играть в свой футбол. Аліссон

Ответный матч между АЗ и Шахтером состоится в четверг, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

