Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью Reuters рассказал о значении выхода команды в полуфинал Лиги конференций, вызовах и логистических трудностях, с которыми сталкиваются «горняки» в условиях войны, а также о возвращении в Лигу чемпионов как главной цели клуба.

«Даже выход в полуфинал [Лиги конференций] – это довольно значительное достижение из-за тех обстоятельств, в которых мы живем. В этом сезоне мы сыграли наибольшее количество еврокубковых матчей в нашей истории...

Если мы победим Кристал Пэлас, мы докажем, что наша модель работает и что она не зависит от места, где мы находимся.

При таких обстоятельствах речь идет не только о спортивных результатах. Речь идет о выживании, ответственности и стабильности. Это ключевые факторы, которые определяют наш подход к управлению процессом. Мы потеряли свой дом, но не потеряли свою идентичность.

Наша модель базируется на ядре украинских игроков в сочетании с бразильскими, и мы продолжаем развивать украинские таланты. Выступления команды также имели значение за пределами футбола, давая Украине некоторое облегчение.

Наша игра и положительные результаты дают людям положительные эмоции. И для нас это самая большая награда, которую мы можем подарить.

Мы должны сделать все, что в наших силах. Если мы это сделаем, я верю, что сможем вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важно для нас в этот момент».