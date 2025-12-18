Лига конференций: расписание матчей 6-го тура на 18 декабря
Динамо и Шахтер сыграют с Ноа и Риекой соответственно
около 22 часов назад
В четверг, 18 декабря, состоятся матчи заключительного, 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/2026. Игровой день подарит болельщикам сразу несколько поединков с участием клубов из разных европейских стран.
Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.
Расписание матчей:
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский Челси, который в финале предыдущего розыгрыша турнира уверенно обыграл испанский Бетис со счетом 4:1.
