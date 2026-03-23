Ліон прийняв рішення щодо долі Яремчука у Франції
Украинский нападающий с февраля отметился двумя результативными действиями
31 минуту назад
Французский Лион решил активировать опцию выкупа украинского форварда Романа Яремчука у греческого Олимпиакоса. Об этом сообщает jeunesfooteux.com.
Сумма трансфера составляет 5 млн евро, ранее Лион заплатил 1,5 млн за аренду форварда до лета.
Яремчук присоединился к французам в начале февраля и уже успел провести 5 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
Решение о выкупе подчеркивает намерения Лиона рассчитывать на Яремчука как на ключевого игрока атаки в сезоне-2026/27.
Напомним, Яремчук травмировался перед матчами сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
