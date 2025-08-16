Лион и Монако без Погба успешно стартовали в Лиге 1. Ницца проиграла на последних минутах.
Результаты матчей игрового дня субботы, 16 августа, во французской Лиге 1
около 2 часов назад
Завершились все матчи игрового дня субботы, 16 августа, в стартовом туре французской Лиги 1.
Лион на выезде минимально одолел Ланс. Единственный гол в встрече забил Жорж Миказотадзе на добавленной минуте первого тайма, чем обеспечил своей команде три очка на выезде.
Монако на своем поле уверенно разобрался с Гавром. Уже в первом тайме хозяев вывел вперед автогол Льориса, а после перерыва Даер и Алиуш закрепили преимущество. Единственным голом гостей отметился Ндиайе, однако этого оказалось недостаточно. Стоит отметить, что звездный летний новичок Поль Погба даже не попал в заявку монегасков.
Ницца на своем поле сенсационно проиграла Тулузе с минимальным счетом. До последних минут счет оставался ничейным. Однако гости все же вырвали три очка благодаря точному удару Сидибе.
Лига 1, первый тур
Ланс – Лион 0:1
Гол: Миказотадзе, 45+1
Монако – Гавр 3:1
Голы: Льорис, 32 (автогол), Даер, 61, Алиуш, 74 – Ндиайе, 67
Ницца – Тулуза 0:1
Гол: Сидибе, 90