Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня субботы, 16 августа, в стартовом туре французской Лиги 1.

Лион на выезде минимально одолел Ланс. Единственный гол в встрече забил Жорж Миказотадзе на добавленной минуте первого тайма, чем обеспечил своей команде три очка на выезде.

Монако на своем поле уверенно разобрался с Гавром. Уже в первом тайме хозяев вывел вперед автогол Льориса, а после перерыва Даер и Алиуш закрепили преимущество. Единственным голом гостей отметился Ндиайе, однако этого оказалось недостаточно. Стоит отметить, что звездный летний новичок Поль Погба даже не попал в заявку монегасков.

Ницца на своем поле сенсационно проиграла Тулузе с минимальным счетом. До последних минут счет оставался ничейным. Однако гости все же вырвали три очка благодаря точному удару Сидибе.

Монако и Лион успешно начали новый сезон во французской Лиге 1. Ницца уже на старте потеряла очки.

Лига 1, первый тур

Ланс – Лион 0:1

Гол: Миказотадзе, 45+1

Монако – Гавр 3:1

Голы: Льорис, 32 (автогол), Даер, 61, Алиуш, 74 – Ндиайе, 67

Ницца – Тулуза 0:1

Гол: Сидибе, 90