Денис Седашов

Нападающий сборной Украины и французского Лиона Роман Яремчук получил повреждение ахиллового сухожилия накануне матчей плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Об этом сообщил главный тренер Лиона Паулу Фонсека.

Из-за травмы футболист не попал в заявку на сегодняшний матч чемпионата Франции против Монако. Сроки восстановления игрока пока не уточняются.

Сборная Украины проведет полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции 26 марта. В случае победы украинцы 31 марта сыграют за выход на мундиаль с сильнейшим в паре Польша — Албания.

