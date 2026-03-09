Владимир Кириченко

Лион сыграл вничью с Парижем в матче 25-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Игра состоялась на стадионе Парк Олимпик Лионне и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в этом поединке на 63-й минуте забил Маршалл Мунеци. На 90+6 пенальти в составе хозяев реализовал Корентен Толиссо.

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук вышел на поле на 58-й минуте вместо Николаса Тальяфико. Результативными действиями Роман не отметился.

Лига 1. 25-й тур

Лион – Париж 1:1

Голы: Толиссо, 90+6 (пен.) – Мунеци, 63

Из-за этой ничьи Лион лишился места в топ-3 чемпионата Франции – подопечные Паулу Фонсеки с 46 очками находятся на четвертом месте. Столько же и у Марселя, который идет на одной позиции выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

