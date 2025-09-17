Новости матча и текущая форма команд

Ливерпуль в воскресенье одержал победу над новичком АПЛ Бернли (1:0) благодаря пенальти на последних минутах добавленного времени. Это уже четвертый матч подряд, в котором команда Арне Слота (в день матча наставник Ливерпуля отмечает день рождения — прим.) выиграла благодаря голу после 80-й минуты. В такой форме шестикратные чемпионы Европы с оптимизмом готовятся к 17-му сезону в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне они выиграли все домашние матчи группового этапа с общим счетом 10:1, в частности обыграли 2:0 Реал, городского соперника Атлетико.

Команда Диего Симеоне перед выходными находилась в кризисе — две ничьи и одно поражение в первых трех турах Ла Лиги. Однако, в субботу Атлетико одержал первую победу сезона, обыграв Вильярреал 2:0. Мадридцы рассчитывают, что это станет переломным моментом перед стартом их 13-й подряд кампании в ЛЧ. Статистика подтверждает оптимизм: Атлетико проиграл лишь один из последних десяти стартовых матчей в турнире (5 побед, 4 ничьи). В выездных матчах испанцы также чувствуют себя уверенно: в прошлом сезоне они выиграли три заключительные поединка группового этапа.

История очных встреч

В сезоне 2021/22 Ливерпуль выиграл оба матча против Атлетико на групповом этапе. В целом «красные» имеют серию из четырех побед в ЛЧ над испанскими клубами. Атлетико смог одержать победу над представителями АПЛ лишь один раз в восьми последних встречах (2 ничьи, 5 поражений).

Горячие факты и серии

Ливерпуль выиграл последние 14 домашних матчей группового этапа еврокубков.

11 из последних 13 голов в матчах Ливерпуля были забиты после перерыва.

Атлетико выиграл последние пять матчей группового этапа ЛЧ с общим счетом 17:4.

Команда Симеоне забивала в 15 из последних 16 игр группового этапа.

Игроки, за которыми стоит следить, и кадровые потери

Ливерпуль : Флориан Вирц отметился всеми шестью своими голами в ЛЧ в первом тайме.

Атлетико: Маркос Льоренте впечатлил «Энфилд» еще в 2020 году двумя голами и ассистом в матче 1/8 финала. Примечательно, что его команда никогда не проигрывала, когда он забивал (28 побед, 6 ничьих).

У Ливерпуля под вопросом участие Кертиса Джонса, а Алексис Мак Аллистер получил травму в матче с Бернли. Атлетико не сможет рассчитывать на защитника Хосе Марию Хименеса (травма) и Алекса Баену (аппендицит).

Прогноз

Учитывая, что Атлетико забивает в каждом матче этого сезона, а Ливерпуль демонстрирует умение вырывать победу при любых обстоятельствах, ставка на победу мерсисайдцев и обе команды забьют выглядит привлекательной.

