Завершился матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором миланский Интер принимал английский Ливерпуль на Сан-Сиро.

Матч долгое время оставался без забитых мячей. На 32-й минуте Ибраима Конате вывел Ливерпуль вперед, однако арбитр Феликс Цвайер после просмотра VAR отменил гол. Развязка наступила в конце встречи: на 88-й минуте Доминик Собослаи уверенно реализовал пенальти, принеся победу гостям.

После шести туров обе команды имеют по 12 очков: Интер занимает пятое место, Ливерпуль – восьмое.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в Будапеште.

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) 0:1

Гол: Собослаи 88 пен